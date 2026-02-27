パキスタンのハワジャ国防相は2月27日、アフガニスタンに対して「公然たる戦争」を展開したと発表しました。パキスタン軍は、同日未明にカブール、カンダハール州にあるアフガニスタンの軍事施設を空爆したと明らかにしました。アフガニスタン政府報道官は同日、SNSで、パキスタンの軍事目標に向けて大規模な報復作戦を開始したと発表しました。（提供/CGTN Japanese）