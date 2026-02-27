◇プロ野球・巨人春季キャンプ最終クール3日目（27日、沖縄・那覇）予定されていた韓国・ハンファとの試合は雨で中止となりました。阿部慎之助監督は「残念だったけどしょうがない。いい形でオープン戦は入れるようにするだけ」と語りました。この日、投げる予定だった森田駿哉投手、田和廉投手、そして横川凱投手はこの後、宮崎入りし、3月2日と3日に予定されているWBC東京プール強化試合、チェコ戦とオーストラリア戦に参加する