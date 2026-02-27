◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン-中日(27日、バンテリンドーム)野球日本代表・侍ジャパンは27日から中日との壮行試合を実施。グラウンドで行われている試合前練習に大谷翔平選手が現れると、球場に集まった観客からは歓声が起こりました。大谷選手がグラウンドに登場すると気付いたファンが声をあげます。その後、歓声の波が一気に周囲に波及。盛大に迎えられた大谷選手はそのまま外野周辺で練習する投手陣のもとに合