1992年4月からＮＨＫの教育テレビ（現・Ｅテレ）で放送がはじまり、30年以上愛されるキャラクター「ニャンちゅう」の声を30年以上演じた、声優・津久井教生の書籍『ALSと笑顔で生きる。〜声を失った声優の工夫ファクトリー〜』が、4月27日に発売されることが決定した。津久井はALSの進行により体が動かなくなっているが、視線入力で原稿を書き、今回の書籍を制作した。【写真】現在の様子！視線入力で原稿執筆闘病中の津久井教