サッカー・J3の福島ユナイテッドFCは26日、横浜FCから期限付き移籍で新加入した三浦知良選手の誕生日を祝福しました。59歳を迎えた三浦選手には、“59本の赤いバラ”と似顔絵がデザインされたケーキが贈られ、笑顔を見せました。来年還暦を迎える三浦選手ですが、今月7日には1725日ぶりにJリーグの試合に先発出場し20分間プレー。公式戦最年長出場記録を58歳346日に更新。体の張った守備や切れのある動きを見せ会場を沸かせました