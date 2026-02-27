俳優の樫尾篤紀と宮崎湧が、4月6日よりTOKYO MXで放送されるドラマ『やたらやらしい深見くん』（毎週月曜深1：20）でW主演する。【画像】似てる？実写化される『やたらやらしい深見さん』主人公本作は、彗星社から刊行されている松本あやか氏原作の人気BL漫画の実写化。完璧な笑顔の裏で他人を採点してしまうちょっと拗らせ気味な男である営業部のエース・梶は、恋愛でも“100点”の自分に釣り合う相手を探しながらもその場