「国際交流試合・台湾−日本ハム」（２７日、台北ドーム）日本ハム・郡司裕也捕手が先制ソロを放った。二回先頭でチームメートでもある台湾・古林睿煬の１５０キロを鮮やかに捉え、左越えに放り込んだ。悠然とダイヤモンド一周。同僚の出迎えに、笑顔で手を重ねた。「昨日食べた小籠包が効きました。シーズンさながらの戦いを楽しみます」とコメントした。ＷＢＣでは日本代表の初戦の相手が台湾代表。チームからは伊藤、北