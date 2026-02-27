アディダスのスニーカー「SUPERSTAR（スーパースター）」の最新キャンペーンに、シンガー・ソングライターのFujii Kaze（藤井 風）が登場した。【写真】かっこいい！アディダス「SUPERSTAR」×Fujii Kaze（藤井 風）のショットがたっぷりアディダスのストリートスポーツウェアブランド「adidas Originals（アディダス オリジナルス）」が、ブランドの象徴的なスニーカーであるSUPERSTARの最新キャンペーンを開始。今回のキャン