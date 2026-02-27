韓国芸能界に、ビッグカップルが誕生した。少女時代のティファニーと、ドラマ「ミセン」「六龍が飛ぶ」などで知られる俳優のピョン・ヨハンが婚姻届を提出し晴れて夫婦になったと２７日、ピョン・ヨハンの所属事務所・ＴＥＡＭＨＯＰＥが報道資料を通して発表した。ティファニーは少女時代メンバーで、既婚者第１号となる。同社は「俳優のティファニー・ヨンとピョン・ヨハンは本日、互いに対する深い信頼と愛に基づき婚姻届を