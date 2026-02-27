日傘を差して歩く人たち＝2025年7月、東京都新宿区気象庁は27日、最高気温が40度以上の日の名称を決めるためのアンケートを始めた。「炎暑日」「酷暑日」といった候補から選択する方式で、同庁ホームページから回答でき、期限は3月29日まで。結果を基に専門家の意見を聞き、5月までに新名称を決め、今夏から予報用語として使う方針だ。気象庁は35度以上を「猛暑日」、30度以上を「真夏日」と定めている。40度以上にも名称を付