日本政府がアメリカとの関税交渉において約束した80兆円規模の投資について、その第1弾となる3つのプロジェクトが発表された。天然ガスを使う火力発電所、原油輸出のインフラ整備と並んで選ばれたのが「人工ダイヤモンド」の製造だ。なぜこの分野に巨額の投資が必要なのか、テレビ朝日経済部の平山明秀記者が解説した。【映像】人工ダイヤの指輪今回の対米投資の対象は、宝飾用ではなく工業用の人工ダイヤモンドだ。天然のダイ