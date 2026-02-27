アメリカとイランによる3回目の核協議は、合意には至りませんでした。軍事衝突の懸念が高まる中、協議はオマーンの仲介のもと26日にスイスのジュネーブで行われました。ウォールストリート・ジャーナルは協議内容について、アメリカ側は3つの核施設の破壊や核開発につながる濃縮ウランの引き渡しなど厳しい要求を提示しましたが、イラン側はこれを拒否したと伝えました。一方、イランのアラグチ外相は協議のあと記者団に対し、「進