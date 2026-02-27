キャッチしたのは大谷のド軍ビジユニ着用の男性野球日本代表「侍ジャパン」に合流したドジャースの大谷翔平投手は27日、バンテリンドームで行われる中日との試合前練習に参加した。外野エリアでキャッチボールを行うと、終了後にボールを投げ込むファンサービスを披露した。大谷は外野エリアでスタッフを相手に強度の高いキャッチボールを行った。塁間程度の距離を投げ終えると、フェンスに近寄り、左翼スタンド方向にボールを