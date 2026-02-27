NetflixがWBC中継のゲスト出演者を発表3月5日から開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、動画配信大手のNetflix（ネットフリックス）は27日、中継のゲスト出演者を発表した。思わぬ名前が並びネット上のファンを驚かせている。19日に発表された第1弾に続き、第2弾も豪華メンバーが出揃った。解説には高橋由伸氏、川崎宗則氏ら懐かしのスターに加え、昨年現役引退した中田翔氏も名前を連ねた。今回はゲ