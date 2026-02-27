研究で分かった！猫は飼い主より『他人のにおい』を長く嗅ぐ 2025年に発表された東京農業大学の研究により、猫は飼い主より「他人のにおい」を長く嗅ぐ傾向があると確認できました。 研究の対象になったのは、実際に飼われている30匹の猫たちです。 「飼い主のにおい」「他人のにおい」「無臭」の3種類のチューブを猫に嗅がせた結果、他人のにおいのチューブに強い反応を示したとのことです。 数字で見てみ