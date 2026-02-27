インスタグラムで表明フィギュアスケート女子の2024年欧州選手権金メダリスト、ルナ・ヘンドリックス（ベルギー）が日本時間27日に自身のインスタグラムを更新。3月24〜29日の世界選手権（チェコ・プラハ）を欠場することを発表した。ヘンドリックスはインスタグラムのストーリー機能で、ミラノ・コルティナ五輪の演技中の写真を添え、「世界選手権には出場しません」と表明した。「今シーズンはスタートが早く厳しい戦いが続