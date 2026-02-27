全国に展開する「パステル」が、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」の30周年を記念したコラボレーションを開催する。3月1日（日）から4月30日（木）までの期間限定で、新作プリンやスイーツ、ぬいぐるみ付きセットなど多彩な商品を販売。コンビニエンスストアでは3月3日（火）より順次販売を開始する。「パステル×ポムポムプリン」コラボ！30周年をお祝いするプリンや新作スイーツが登場(C)2026 SANRIO CO., LTD.