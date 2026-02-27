猿たちが身を寄せ合って寒さをしのぐ「猿団子」香川・土庄町2024年撮影 香川県小豆島の観光スポットで現在休園中の「銚子渓自然動物園 お猿の国」のリニューアルオープンが2026年夏以降に延期することになりました。 「お猿の国」は身を寄せ合って寒さをしのぐ猿団子などを観察できる小豆島の人気観光スポットでしたが、スタッフの人員不足を理由に2025年8月から休園しています。 2025年12月に大阪市