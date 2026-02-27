河津桜とミモザタケサン農園香川・小豆島町 香川県の小豆島で、河津桜とミモザが一足早く春の訪れを告げています。 香川県小豆島町の「タケサン農園」です。 ソメイヨシノよりも一足早く花を咲かせる河津桜。 その向かい側では、綿のようにふわふわしたミモザの黄色い花が風に揺れます。 タケサン農園によりますと、2026年の開花時期は河津桜は例年並みでした。 ミモザは例年より1週間ほど遅れて