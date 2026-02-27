100年にわたり世界中で愛され続けてきた『くまのプーさん』の原作デビュー100周年を記念した展示会を開催。ディズニー・アニメーションの展示では、100エーカーの森をテーマに「くまのプーさん」と仲間たちの暮らしを立体的に感じられる空間演出とともに、コンセプトアートや原画、背景画、立体作品など多彩な展示により、時代を超えて愛され続ける物語が体感できる展示会です☆ 原作デビュー100周年記念 くまのプーさん展