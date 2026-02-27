東京ディズニーシーでは、2026年4月15日(水)よりアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」が開催されます。2026年4月14日(火)より、開催を記念したプログラム「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」の限定アイテムとして、スーベニアタンブラーが登場。青色さがしの旅に出発するダッフィーたちの楽しそうな姿が描かれた、普段使いにもぴったりなアイテム