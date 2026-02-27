東京ディズニーシーでは、2026年4月15日(水)から始まる「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を記念したプログラムが始動します。2026年4月14日(火)より、ダッフィー＆フレンズが「青色」を見つける旅に出る物語をテーマにした「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」のスーベニア付きメニューが仲間入り。ピスタチオがアクセントのショートケーキとともに、物語のシーンが描