◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル＝１着馬に大阪杯の優先出走権）＝２月２７日、美浦トレセン重賞初制覇を狙うマイネルモーント（牡６歳、美浦・高木登厩舎、父ゴールドシップ）は５枠７番に決まった。レース２日前の２７日は坂路で調整し、７０秒３―１７秒３で流した。今回は初ブリンカーを着用して臨む。最終追い切りでも着用したが、変化について高木師は「行きっぷりは良くなったけ