普段意識はしていなくても、健康寿命にとても重要な「血流」。簡単なストレッチや、血流＆血管力をアップする食事を、10万人以上の心臓や血管などを診察した循環器専門医に教わります。【写真を見る】血管を若返らせる「NO」って何？医師直伝「血流力」アップ術【ひるおび】恵俊彰：意識できるんですか？血流って。すぎおかクリニック院長循環器専門医杉岡充爾氏：意識はできないですよね。意識した時はもう悪くなってしまって