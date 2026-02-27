駅や公園など、多くの場所に設置されている公共の「トイレ」。誰でも使えるようバリアフリー化が進む一方で、「多機能トイレ」も使えず、外出がままならない人たちがいます。こうしたなか、東京都が公共トイレの改善に乗り出しました。東京都内に住む、小学6年の永島れいさん（12）。脳性まひで、自分で歩くことが難しく、車いすが欠かせません。れいさんの母親「（れいさんは）腰がすわっていないので、すべてが寝たままの状態。