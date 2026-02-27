【ニューヨーク＝木瀬武】米ＳＮＳ大手メタは２６日、著名人の画像を悪用して詐欺サイトに誘導する偽広告をＳＮＳに掲載したなどとして、中国やブラジル、ベトナムを拠点とする広告主をそれぞれ提訴したと発表した。サービスの利用を禁じる差し止め命令や損害賠償を求めている。米カリフォルニア州の連邦地裁に提出された訴状によると、中国の広告主はＳＮＳのフェイスブックやインスタグラム上で、米著名投資家のウォーレン・