元ＡＫＢ４８・ＳＫＥ４８の佐藤すみれが２７日にＳＮＳを更新。芸能事務所・ＮＲＣＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮへの所属を報告した。自身のインスタグラムに「ご報告」と書き出すと「ＮＲＣＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮに所属する運びとなりました。再び、芸能の世界で頑張ってまいります！！」と芸能事務所に所属することを発表した。続けて「アイドル、ママを経て、前よりレベルアップした今の私の姿を知っていただけたら嬉しいです