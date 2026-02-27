イングランド・プレミアリーグ強豪のマンチェスターＣ、アーセナル、チェルシーの３クラブが、アタランタ（イタリア）所属の１８歳ＤＦオネスト・アハノール獲得に興味を示していることが２７日までに明らかになった。英サッカーサイト「コートオフサイド」によると、マンＣとアーセナルはすでに３５００万ユーロ（約６４億７５００万円）の移籍金を準備。チェルシーは少々出遅れてはいるが、現在クラブ内調整を急ぎ、アハノー