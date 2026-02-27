交通事故に遭い仕事を休んだと虚偽の請求をして、休業補償金をだまし取った疑いで運送会社の社長らが逮捕されました。運送会社社長の平田智夏容疑者（51）と従業員でトラック運転手の菅野徳雄容疑者（55）は2025年1月、菅野容疑者が交通事故により欠勤したと保険会社に虚偽の請求をして、休業補償金約60万円をだまし取った疑いがもたれています。菅野容疑者は実際には事故の後も仕事を続けていて、だまし取った金はギャンブルに使