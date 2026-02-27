日本一の高さとなる予定の高層ビル「トーチタワー」の低層構造部＝27日午後、東京都千代田区三菱地所は27日、東京駅前に建設中で日本一の高さとなる予定の高層ビル「トーチタワー」の低層構造部を報道陣に公開した。超高層ビルを支えるため、巨大な柱を斜めに配置する三角形のフレームで外周を覆った。国内で前例が少ない特殊な構造で、耐震性を高めた。トーチタワーは2023年に着工し28年に完成予定で、高さは約390メートルと