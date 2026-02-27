毎年桜の見ごろに行う、皇居・乾通りの春の一般公開、ことしは3月21日から9日間、行われることになりました。宮内庁は、皇居・乾通りの一般公開を3月21日（土）から29日（日）までの9日間行うと発表しました。乾通りの一般公開は、上皇さまの傘寿＝80歳を記念して2014年から始まり、桜の見頃となる春と紅葉の時期の秋の年2回行われてきました。JR東京駅側の坂下門から乾門へ抜けるおよそ750メートルの一方通行のコースで、入門時間