ビザ・ワールドワイド・ジャパンは2月26日、都内で「ステーブルコインが変える決済の未来 〜Visaのデジタル通貨戦略 〜」と題したメディア向けのラウンドテーブルを開催。Visa アジア太平洋地域 デジタル通貨責任者のニシント・サンガヴィ氏が登壇し、暗号資産ステーブルコインが決済のあり方に与える影響について解説した。ステーブルコインに関するメディアラウンドテーブルが開催。写真は、Visa アジア太平洋地域 デジタル通貨