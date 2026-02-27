FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは2月27日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「ファイナル！大決算セール」を開始した。3月6日15時まで。FRONTIERの決算セール決算期にあわせた特価のゲーミングPCなど全18機種を用意した期間限定のセール。今回セールのいちおしモデルというのが、Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 Tiを搭載するミニタワー型ゲーミングPC「FRGKB550/WS0208/N