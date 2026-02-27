【モデルプレス＝2026/02/27】元乃木坂46の堀未央奈が2月26日、自身のInstagramを更新。セーラー服姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】29歳元乃木坂46人気メン「現役にしか見えない」ファン衝撃のセーラー服姿◆堀未央奈、セーラー服姿披露堀は「明日2／27（金）24：45〜 テレビ朝日 しくじり先生に出演します！」とテレビ朝日系『しくじり先生 俺みたいになるな！！』（毎月第4金曜深夜24時45分〜）への番組出演を告知。合わ