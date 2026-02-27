引田ひなまつり東かがわ市引田 昔ながらの町並みにひな人形が飾られる「引田ひなまつり」が香川県東かがわ市で始まりました。 （記者リポート）「引田の古い町並みの約60軒にさまざまなおひなさんが飾られています」 地域の活性化につなげようと、店先や一般の民家の軒先などに江戸時代から現代のもの、地元の園児が作成したものなど、さまざまなおひなさまが飾られています。 27日は朝から地元の子ど