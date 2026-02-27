きざはしの式山陽学園高校岡山・中区 3年生の思いを引き継ぎます。岡山市の山陽学園高校で27日、100年以上つづく行事「きざはしの式」が行われました。 （3年生）「たくさんの人が支えてくれることを忘れず、胸に刻み前に向かって突き進んでください」 間もなく卒業する3年生約250人がゆっくりと階段を下ります。岡山市中区の山陽学園高校で行われた「きざはしの式」です。 「きざはし」は階段のことです