木に登って遊ぶシャオチージー。（１月１２日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都2月27日】中国四川省にあるジャイアントパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地で、パンダの「小奇跡（シャオチージー）」が木に登って遊ぶ姿が撮影された。