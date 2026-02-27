タケノコを食べるシャンシャン。（１月５日撮影、雅安＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社雅安2月27日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、日本から返還されたパンダのシャンシャン（香香）がタケノコを食べる様子が撮影された。