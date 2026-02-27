２７日、開設された全国両会プレスセンターで働く記者と職員。（北京＝新華社記者／金立旺）【新華社北京2月27日】中国北京市で来月開幕する全国両会（全国人民代表大会と中国人民政治協商会議）の取材拠点となるプレスセンターが27日、市内の複合施設、梅地亜中心（メディアセンター）に開設された。既に記者3千人余りから取材申請があり、うち中国本土からが2千人余り、香港・マカオ両特別行政区と台湾地区、国外からが計千