２７日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１６．２５ポイント（０．３９％）高の４１６２．８８ポイントと反発した。中国経済対策の期待感が相場を支える流れ。中国では来週３月５日、全国人民代表大会（全人代、国会に相当）が開幕する。人民元相場の高止まりもプラス材料。中国当局が元高を抑制するスタンスを強めたにもかかわらず、外国為替市場では対米ドルの人民元が２０２３年３月以来の元高水準で