ニューヨーク発のフードカルチャーやライフスタイルを発信するMERCER OFFICEの生キャラメルシフォンケーキ専門店「MERCER bis」から、ホワイトデー限定スイーツが登場します。2026年3月2日(月)～3月15日(日)までの期間限定で販売される「アールグレイ・ショコラ」は、紅茶の香りとショコラのコクが重なり合う特別な味わい。大切な人への贈り物にもぴったりな、季節感あふれ