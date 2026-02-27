歌手の舞乃空（まのあ／20）が27日、自身のXを更新。3月31日でサンミュージックプロダクションを退所すると発表した。【全身ショット】かわいい！セーラー服姿でパフォーマンスを披露した舞乃空舞乃空は「ご報告です。3月31日をもちまして、契約終了に伴いサンミュージックプロダクションを退所いたします」と公表。「これまで支えてくださった関係者の皆様、応援してくださった皆様には心より感謝申し上げます」と伝えた。