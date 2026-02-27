記者会見する自民党の小林政調会長＝27日午前、東京・永田町の党本部自民党の小林鷹之政調会長は27日の記者会見で、消費税減税や「給付付き税額控除」などについて話し合う「社会保障国民会議」を巡り、実務者や有識者による会議の全面的な公開に慎重な姿勢を示した。「自由な意見交換に影響が出てくる」と述べた。同時に、議事要旨の公開など透明性を確保することが重要だと指摘した。実務者や有識者による会議の開催時期を問