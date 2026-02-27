コメの「食味ランキング」発表評価されたのは･･･？コメの味や香りを評価する「食味ランキング」がきょう、発表されました。今年、評価されたのは「暑さ」に強いお米です。【写真を見る】コメの食味ランキング「特A」ランクが4銘柄増加記録的猛暑で「暑さに強い米」の評価が高まる東北・九州の銘柄など上位へ日本穀物検定協会が発表したランキングでは、全国144銘柄のうち、最高ランクとなる「特A」に北海道産「ななつぼし