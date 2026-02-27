イランでNHKのテヘラン支局長が拘束された問題で、アメリカに本部を置く国際ジャーナリストの団体は26日、他の支局スタッフもパスポートや機材を押収されたと明らかにしました。CPJ（ジャーナリスト保護委員会）によりますと、NHKのテヘラン支局長は1月20日、イラン革命防衛隊に拘束されテヘラン北部の拘置施設に収容された後、2月23日にエビン刑務所に移送されました。また、別の支局スタッフはパスポートやカメラなどの機材が押