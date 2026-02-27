女優平愛梨（41）が27日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。プロ野球の始球式にあこがれていることを明かした。黒柳徹子が「でも、あなたは、ずっと始球式に出てみたいと思ってらっしゃるんですって？かわいいわね」と投げかけた。平は笑いながら「夫がサッカーなんですけど、ずっと夫と出会う前から、ずっと始球式に出たいとあこがれがあって、どのチームでもいいんですよ、野球は」と話した。黒柳は「投