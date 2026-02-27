2026年2月26日、香港メディア・香港01は、中国当局が同年3月1日からモバイルバッテリーに追跡可能なQRコードの添付を義務付け、コードのない新製品の出荷・販売を禁止すると報じた。記事は、国家市場監督管理総局が発表した新規定の内容を紹介。従来の3C認証マークに加え、製品には「デジタルIDカード」として追跡可能なQRコードの貼付が求められるとし、コードをスキャンすることで認証証明書番号、製品型番、仕様、製造日、メー