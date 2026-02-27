2月27日午前、静岡県河津町の国道で車と車が正面衝突する事故があり、1人が死亡、3人がけがをしました。 【写真を見る】新天城トンネルの近くの国道で発生した乗用車と乗用車が正面衝突する事故の現場 27日午前9時頃、河津町梨本の新天城トンネルの近くの国道で、乗用車と乗用車が正面衝突する事故がありました。 この事故で、静岡県沼津市方面から下田市方面に向かっていた車の後部座席に座っていたとみられる静岡県清水町の92