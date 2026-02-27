北海道砂川市のハンターの男性が、猟銃所持許可の取り消しは違法だとして道を訴えている裁判で、最高裁で異例となる口頭弁論が開かれました。男性側を逆転敗訴とした２審判決が覆る可能性があります。２月２７日、最高裁に姿を現した砂川市のハンター・池上治男さん。まっすぐと前を向いて法廷へと向かいました。司法の場で戦うことを余儀なくされている池上さん。その背景には２０１８年夏のある出来事がありました。