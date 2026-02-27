ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来が２６日、ＴＢＳ系「モニタリング」に出演。前日の１５時に帰国したばかりだと話し、ブラックマヨネーズらを驚かせた。この日のゲストは帰国ホヤホヤの木村。スタジオにはメダルをかけて登場し「昨日の１５時ぐらいに（帰国）。先ほどまで寝てました」と時差ボケが残る状態での登場。ブラマヨからは「帰国して、寝て起きたらモニタリングですか